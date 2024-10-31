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MLB美國職棒世界大賽第5戰，洛杉磯道奇隊目前系列賽3：1領先，昨天錯失關門機會，今（31）日繼續在客場進行賽事。球隊由Jack Flaherty先發迎戰Gerrit Cole，左肩負傷的道奇日籍球星大谷翔平依舊擔任第一棒、指定打擊的角色，首打席他敲出飛球出局。關鍵G5兩隊再次推出「王牌」對決，道奇隊由Jack Flaherty出戰，他季後賽表現並不穩定，戰績1勝2敗，主投20又2/3局，防禦率6.10；洋基則是派出Gerrit Cole先發盼延續戰線，他季後賽1勝0敗，主投22又1/3局，防禦率2.82。道奇隊球星大谷翔平生涯首次隨隊打進世界大賽，他在前4場比賽15打數2安打，沒有全壘打和打點進帳，三項數據為.133／.278／.200，他在G2的比賽中因滑壘而造成左肩半脫臼，但後續診斷後他和球隊決定繼續出戰。⚾1.大谷翔平, DH，打擊率2成46，3全壘打，10打點，0盜壘，OPS・815⚾2.Mookie Betts, RF，打擊率2成88，4全壘打，14打點，OPS・962⚾3.Freddie Freeman, 1B，打擊率2成50，4全壘打，11打點，OPS・822⚾4.Teoscar Hernández, LF，打擊率2成32，3全壘打，10打點，OPS・726⚾5.Max Muncy, 3B，打擊率1成78，3全壘打，5打點，OPS・803⚾6.Kiké Hernández, CF，打擊率2成77，2全壘打，6打點，OPS・1.780⚾7.Tommy Edman, SS，打擊率3成39，2全壘打，13打點，OPS・903⚾8.Will Smith, C，打擊率1成54，3全壘打，8打點，OPS・596⚾9.Gavin Lux, 2B，打擊率1成88，1全壘打，3打點，OPS・602⚾1.Gleyber Torres, 2B，打擊率2成64，2全壘打，8打點，OPS・809⚾2.Juan Soto, RF，3成19，4全壘打，9打點，OPS・1.078⚾3.Aaron Judge, CF，打擊率1成52，2全壘打，7打點，OPS・609⚾4.Jazz Chisholm Jr., 3B，打擊率1成76，1全壘打，1打點，6盜壘， OPS・491⚾5.Giancarlo Stanton, DH，打擊率2成75，6全壘打，14打點，OPS・1.037⚾6.Anthony Rizzo, 1B，打擊率3成08，0全壘打，0打點，OPS・801⚾7.Anthony Volpe, SS，打擊率2成73，1全壘打，6打點，OPS・793⚾8.Austin Wells, C，打擊率1成30，2全壘打，4打點，OPS・483⚾9.Alex Verdugo, LF，打擊率2成00，1全壘打，7打點，OPS・591首局首打席，大谷翔平面對Cole第一球就積極出棒，好球帶中間位置的95mph四縫線速球，被他打成外野飛球遭到接殺。