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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），已過週日在紐約市舉辦造勢活動，喜劇演員辛奇利夫（Tony Hinchcliffe）因為在演說時訕笑波多黎各是「垃圾島」，引發波多黎各裔社區怒火。然而，民主黨籍的美國現任總統拜登（Joe Biden）29日談到此事時，也因為脫口說出「川普支持者才是垃圾」，同樣引發爭議，甚至被外媒評為「對賀錦麗來說最糟的炎上時機」。為了諷刺拜登失言，川普30日在威斯康辛州造勢時，還特別坐進一輛「讓美國再次偉大」（MAGA）垃圾車拍照。綜合《紐約郵報》等美媒報導，身穿橘色反光背心的川普，坐進這輛裝飾著自己競選旗幟、貼紙的嶄新垃圾車時，對外頭的支持者問道：「你覺得我的垃圾車怎麼樣？這輛卡車是為了紀念賀錦麗和拜登。」隨後照片就開始被川普競選團隊成員廣泛分享。儘管白宮已經透過聲明試圖滅火，聲稱拜登的意思遭到誤解，他說的「垃圾」是指週日在紐約造勢集會上的歧視言論，而不是指所有共和黨的支持者，賀錦麗也與拜登的失言保持距離，強調不認同對任何候選人支持者的批評，但川普陣營顯然正牢抓這一點。拜登週二在白宮舉行的競選電話會議上，提到川普造勢會中，有演講者稱波多黎各是漂浮垃圾島一事，批評川普根本不在乎拉丁裔群體，對拉丁裔的妖魔化既不合理，也缺乏美國精神，還補充道：「我看到的唯一垃圾是他的支持者。」