我是廣告 請繼續往下閱讀

強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲，北北基桃等全台22縣市今（31）日停班停課。中央氣象署於01點30分已將台北市平地升為豪雨特報。北市信義、南港、大安區也發布一級淹水警戒。北市災害應變中心表示，由於受颱風外圍環流影響，持續有對流系統於瑞芳五分山升成後往西移入台北市市區。水利署4時許針對信義區發布一級淹水警戒(留公國中測站3小時110毫米)、南港區發布二級淹水警戒(舊庄國小測站6小時雨量164毫米)、大安區發布一級淹水警戒(三星國小測站6小時雨量143.5毫米)。截至31日5時，北市災害應變中心計接獲35件災情通報，主要仍為路樹傾倒(14件)，僅接獲1件道路積淹水通報(信義區6段76巷8弄)，水利處已派員在現場處理中。北市災害應變中心在5點45分接獲路樹倒塌並造成車禍通報，地點在大同區重慶北路三段60號前。經轄區大同分局民族派出所巡邏網2名警員至現場了解，上址因路樹倒塌，兩台普重機騎士因視線不佳遭路樹絆倒，造成擦挫傷，送往馬偕醫院。2名騎士傷勢輕微，無生命危險。經醫生包紮處理後均已出院。路樹已經排除到路邊。