康芮颱風今（31）日預計在中午過後登陸台東，中央氣象署指出，今日整天至週五清晨是康芮颱風影響最顯著的時刻，各地都有強風豪雨，一早也發布超大豪雨特報，宜蘭縣山區及花蓮縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區、台中市山區（和平區）有局部豪雨或大豪雨。而水利署同步發布淹水警戒，目前台北市南港區、信義區以及花蓮縣、台東縣皆列入一級警戒範圍內，提醒民眾做好防颱準備，非必要勿外出，低窪地區慎防淹水。

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🟡淹水警戒範圍

一級警戒：台北市南港區、信義區；花蓮縣玉里鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉、卓溪鄉；台東縣長濱鄉。

二級警戒：台北市大安區。

▲（圖／翻攝自水利署）
▲水利署同步發布淹水警戒，目前台北市南港區、信義區以及花蓮縣、台東縣皆列入一級警戒範圍內。（圖／翻攝自水利署）
⚠️淹水警戒怎麼看

一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。

二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。

🟡10/31累積雨量前5名（截至10/31 07:32）

●宜蘭縣大同鄉－367毫米
●台中市和平區－247毫米
●新竹縣尖石鄉－240毫米
●台北市信義區－226.5毫米
●花蓮縣卓溪鄉－208.5毫米

▲強颱康芮來勢洶洶，中央氣象署持續針對各縣市發布大雨、豪雨、大豪雨、超大豪雨特報。（圖/中央氣象署）
▲中央氣象署指出，今天整天至週五清晨是康芮颱風影響最顯著的時刻，各地都有強風豪雨，一早也發布超大豪雨特報。（圖／中央氣象署）

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