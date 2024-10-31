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邁阿密卡塞亞中心外Dwyane Wade的新雕像引起了很多討論，雖然很多人取笑它看起來一點都不像Wade，但這無損其生涯之偉大以及邁阿密對他的愛。而這座雕像的矗立，也引發了外界關於「誰將是下一個在NBA球隊獲得雕像的球員」的討論。生涯效力過奧克拉荷馬雷霆、金州勇士、布魯克林籃網和鳳凰城太陽的「KD」Kevin Durant，取得的榮譽已經夠格，但他認為自己不會是那種球員。克利夫蘭騎士肯定會為LeBron James立雕像，金州勇士也毫無疑問會為Stephen Curry這樣做，但他們這個時代另一位超級球星Durant，卻不認為自己有機會得到球隊這樣的肯定。在《Up and Adams》節目中KD向主持人表示，「我不同意Wade的觀點，但我感謝他把我歸入（夠格被立雕像）這一等級，我很感激人們對我的愛和尊重。這對我來說就足夠了。」Durant在其輝煌的職業生涯中不缺乏榮譽，這位35歲的球員是2屆總冠軍得主、2次總冠軍賽MVP、1次年度MVP、14年全明星和11次入選NBA最佳陣容。他還在NBA歷史總得分榜上排名第8。但由於其生涯的特殊性，他懷疑自己會被效力過的任一球隊立雕像，因為通常來說，雕像只會留給一支球隊隊魂式的人物他在奧克拉荷馬雷霆效力的時間最長、指標性意義最大，但沒有為這裡拿下總冠軍，分手也不體面；他為勇士拿了兩座冠軍，很可能會被退休球衣，但這支球隊的靈魂人物是Curry。「Wade的情況和我不同，他就是邁阿密，他就是熱火隊，情況完全是不一樣。很少有球員能在一座城市中獲得到這麼多的愛，通常是那些獲得了名人堂職業生涯、並為球隊贏得了總冠軍的球員，而且你已經在這一座城市待了很長時間了。我的情況並非如此。」Durant如此說道。無論怎麼看Durant的生涯決定，應該要欣賞他對自己和外界的坦承，沒有對此事表現得好像這是一種對自己極大的不尊重。他說出了事實，但實際上不是每一名球員在回首生涯時，都能這樣坦然接受。