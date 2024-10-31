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在昨日世界大賽第4戰，紐約洋基主場球迷出現和洛杉磯道奇隊外野手Mookie Betts爭搶球的情況，今（31）日洋基隊正式發表聲明，禁止這兩人在G5進場看球，目前道奇隊在系列賽取得3：1領先。在昨天的比賽1局下半，洋基開路先鋒Gleyber Torres敲出右外野邊線飛球，只見道奇右外野手Mookie Betts在牆邊完成接殺，但觀眾席上的2名洋基球迷卻硬是要搶走Betts手套裡的球。ESPN賽後追蹤報導，查出將手伸進手套搶球的是Austin Capobianco，拉住Betts手的是他的朋友John Peter。雖然Betts沒有受傷，但他的手腕被壓住了，這是一種暴力行為，可能會導致球員受傷，因此外界賽後對於這兩人的處置也都相當關注，最終洋基隊宣布這兩人G5不可以進場看球。對此，洋基隊發表聲明稱，「洋基隊和美國職棒大聯盟絕不會縱容第4場比賽中發生的行為。」宣布這兩名球迷不能進場看第5場比賽。洋基總教練Aaron Boone也表示，「任何人都不應該這麼做，他們不應該在這裡。 」