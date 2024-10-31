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10月山陀兒颱風襲台，卻在高雄外海打轉了2天，導致許多縣市放了颱風假，當日卻無風無雨，引發大眾不滿。如今康芮登台，行政院長卓榮泰表示，將擬定新作法，建議氣象署晚間9點「多提供一次」最新訊息，若縣市政府期待更新、更完整天氣資訊，可於9點訊息發布後再決策。不過前立委郭正亮仍認為，上次山陀兒現象一定還會再發生。郭正亮30日在節目《大新聞大爆卦》表示，由於上次山陀兒颱風事件，卓榮泰表示會有新做法，在晚上9點增加一次氣象預報，希望各縣市參考後10點再決策。不過郭正亮直言，「台灣只要由地方政府做決定，這個生態不會改變，一定又放假。」郭正亮質疑，增加9點氣象預報，有什麼意義？連卓榮泰都不想去改變這個制度，有人擺明了要在9點氣象預報前宣布，卓榮泰也沒有出來講話，等於是沒有任何措施。郭正亮說，沒有看到新的做法，如今康芮登台，「上次山陀兒現象，一定會再發生」。