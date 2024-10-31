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距離2024美國大選不到一週，美國知名媒體《洛杉磯時報》、《華盛頓郵報》，都一反過去數十年傳統，選擇不在自家媒體刊文表態支持候選人（通常為民主黨），引發爭議，就連《今日美國》及旗下200多家地方報紙，也宣布不會為特定總統候選人背書，震驚美國媒體界。對此，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）聲稱，是因為他做的很好、民主黨做的很差才會如此。根據《國會山報》報導，川普當地時間週三在北卡羅萊納州的一次造勢集會上提到：「你們有注意到《華盛頓郵報》和《洛杉磯時報》沒有為任何人背書嗎？你知道它們真正要表達的是什麼嗎？因為他們只支持民主黨。」川普進一步表示：「它們是在說，這個民主黨人（賀錦麗）不好，他們都不好。而且它們認為我做的很好，只是不想說出來而已。」針對《華郵》本次大選不表態，因此損失逾20萬訂閱用戶一事，《華郵》老闆貝佐斯（Jeff Bezos）罕見親自投書解釋，聲稱如今民眾不信任大眾媒體，拒絕表態支持特定候選人，有助於提升信任度，強調這決定的背後沒有任何利益交換。《CNN》則指出，目前選擇不表態的幾家大媒體，都在試圖宣揚一種觀念，之所以不為特定候選人背書，是為了重建讀者的信任，並消除人們對媒體的偏見，讓讀者自己做出要投給誰的決定、不受媒體影響。然而，此事顯然被川普陣營「武器化」，作為選舉的宣傳工具。