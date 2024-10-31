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▲清水健近期才在YouTube上公開引退消息，事實上他今年4月後就沒再拍攝新片。（圖／清水健IG）

日本知名AV男優清水健出道近20年，近期無預警宣布引退，消息曝光後，讓謎片達人「一劍浣春秋」也傻眼，說自己震驚到下巴都掉了下來。事實上，清水健的引退早有跡可循，他從去年開始就慢慢減少拍片次數，轉戰YouTube圈，一劍浣春秋認為，應該是當網紅的收入比拍片還高出許多，才讓清水健決定退圈。一劍浣春秋28日在《Play NO.1》發文，分析清水健引退的關鍵原因。一劍浣春秋表示，清水健不像其他其他女優是先預告退役日期，而是引退後才在YouTube上公開消息，甚至連最後一部引退作品都沒拍，代表他其實早就決定不幹了；仔細觀察可發現，他從去年10月開始就陸續減少拍片次數，直到今年4月正式引退。一劍浣春秋認為是「經營自媒體」的收入讓清水健嚐到甜頭，才決定離開AV圈。他表示清水健除了拍YouTube影片，也會接各大商演，要他出席的價碼可不便宜；曾有台灣廠商邀請清水健來台，清水健開出8位數日幣的價格，且不接受砍價，讓廠商無法負荷最終作罷。一劍浣春秋表示，這個數字就算打對折也很驚人，顯然清水健身價已經今非昔比。不過一劍浣春秋也說，他覺得45歲的清水健在這時候選擇引退沒什麼不好，畢竟他在這一行已經待的夠久了，各種光怪陸離的事情都看過，引退後估計也會持續出現在各大節目、YouTube影片中受訪，粉絲不用擔心再也看不到他，「以後你會在自媒體看到他講更多X話」。