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10月山陀兒颱風襲台，卻在高雄外海打轉了2天，導致許多縣市放了颱風假，當日卻無風無雨，引發大眾不滿。如今康芮登台，行政院長卓榮泰表示，將擬定新作法，建議氣象署晚間9點「多提供一次」最新訊息，若縣市政府期待更新、更完整天氣資訊，可於9點訊息發布後再決策。對此，資深媒體人王淺秋認為，颱風來勢洶洶，真正讓政治人物為難的其實是週五，要不要叫大家放假？王淺秋30日在節目《大新聞大爆卦》表示，颱風來勢洶洶，週五才是政治人物陷入為難的時候，要不要叫大家放假？而氣象署9點一次氣象預報，要讓各縣市首長研判可以更精準，可首長們根本沒有要管，仍依照原本的時辰公布。王淺秋認為，颱風政治學還是要領性判斷，讓各企業機關去決定，不需要真的政府統一來規定，「但現在常態化之後，各機關、各企業、各學校都得聽一下縣市首長的決定，大家最後通常都妥協，不得不放」。王淺秋指出，若週五上午風雨也很大，那颱風假要放半天嗎？「這理性判斷按照科學數據，就算上午有點風雨上班也是正常的，只是要在沒有違反安全的前提之下可以思考」。