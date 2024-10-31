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▲劉德華睽違11年來台開唱，今起連續4天在台北小巨蛋演出。（圖／「SuperDome 超級圓頂」臉書）

▲劉德華演唱會今晚預計會有1萬名粉絲到場，北捷表示會視運量調整班距。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

受到康芮颱風影響，全台今（31）日停班停課，但天王劉德華不休息，在台北小巨蛋舉行的「今天⋯is the Day世界巡迴演唱會」照常開唱！這是他睽違11年再度來台，為了不辜負歌迷，劉德華還是決定按原計畫演出；昨日深夜華仔也在自己的IG發文，親自提醒要去看演唱會的歌迷路上千萬要小心，「記得做好安全措施，留意最新天氣警報」。劉德華前天晚上就低調和團隊抵台，要為小巨蛋的演唱會做準備，原先歌迷還在擔心是否會因為風雨太大而取消，但昨日晚間主辦單位宣布會如期舉行。劉德華本人深夜也在IG發文，提醒歌迷要注意安全，「記得做好安全措施，計劃好行程，帶埋雨具（攜帶雨具），留意最新天氣警報。小心安全，享受演出！」演唱會主辦單位超級圓頂也宣布，如果因風雨無法前來的歌迷可以申請全額退票。消息曝光後不少歌迷都超級興奮，等了11年終於可以在台灣看到劉德華，大家紛紛留言：「太棒了，可以安心，謝謝華仔」、「好棒的主辦單位，直接宣布相關消息，大家出門注意安全第一」、「這就是歌迷要的答案！華仔魅力，什麼都無法擋」、「等了好久終於等到今天」。但也有部分民眾認為不妥，表示停班停課等於該地區風雨達到一定等級，演唱會如果照辦，很可能發生危險，「我是認為明天10月31號的演唱會要延後，整個演唱會要延後一天，以安全最重要。如果明天捷運不開，公車不開或遇到停電，那請問演唱會要怎麼辦？還有，沒有交通沒有捷運時，幾千上萬人要散場，外面風強雨大的怎麼散場，到時候肯定會造成很嚴重的公安事件」。針對歌迷的擔憂，北捷也做出回應，表示今日包括貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋冰上樂園、遺失物中心、北投會館（僅住宿維持營運）、逃生體驗、捷運商品館都暫停服務，但小巨蛋主場館會正常開放，班次則會視運量及風速調整班距或部分路段暫停行駛，會持續關注颱風動態做滾動式調整。