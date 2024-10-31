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民視新聞傳播群副總經理胡婉玲上月傳出自行請辭，事後其在社群平台自爆「離開，並不是我的選擇」，引起熱議。而在中央社董事長李永得提名下，胡婉玲確定接任新任中央社社長。對此，董事、作家朱宥勳不滿表示，他對胡婉玲的個人能力「評價頗低」，認為中央社值得一位更專業的社長，並宣布辭去中央社董事一職。朱宥勳30日在臉書發文，對於中央社任命胡婉玲為新任社長一事，他指出自己對於胡婉玲的個人能力「評價頗低」，也許他的接觸與瞭解不深，有偏頗之虞；但在僅有的節目場合裡，感受不到這位新聞主播有認真做功課、有能力理解來賓的發言，觀諸他的其他節目，這種不專業的狀況也似乎「並不罕見」，網路上早有許多議論。他認為，中央社值得一位更專業的社長。朱宥勳表示，由於個人行程的因素，沒能參與到後半段關於社長遴選的討論，時間緊迫，只能在離開前，先短暫表達了對此一任命案有所疑慮，就必須離開。數小時後，任命案便已通過；具體討論內容，有哪些正反意見，他到現在都不太清楚，但對這個結果還是有點遺憾。朱宥勳說，尊重董事會的決定，「許多董事會成員都是我所尊敬的新聞業前輩。也許是我個人的觀點太偏狹吧。但也因為這樣，我認真反省了自己是否適合繼續待在這個位置上？在我對胡婉玲女士的印象如此負面的情況下，未來，我又是否有把握公正執行職務？」他對於自己越發沒有把握，因此寫信給李永得董事長，表達辭去中央社董事一職之意。