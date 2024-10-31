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強颱康芮造成今(31)日全台放颱風假，中央災害應變中心今日上9時召開第5次工作會報，會報指出康芮颱風已接觸台灣東南部陸，截至上午7時，全台已有118件災情，目前有27人因颱風受傷，目前未出現死亡案例。根據會報，7時累積宜蘭大同鄉累積雨量已達717.5毫米，為台灣最多；其次為台北市士林區累積雨量達578毫米，新北平溪區累積雨量341毫米。10月31日至11月1日，宜蘭、花蓮、台東、屏東、南投等縣市全部列為600毫米以上的「強降雨風險區」。至於陣風監測，台東縣蘭嶼鄉出現17級以上陣風、南投縣合歡山出現17級陣風，台北市北投區出現14級陣風，全台各地皆列為「強陣風風險區」，可能出現10級以上陣風。坡地易致災區為台北市、新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣等11個縣市山區。據內政部消防署資訊，全台目前共有2151處劃設危險區域，其中以南投山區289最多。災情方面，全台目前有27人受傷，0人死亡。目前全台累積118件災情，多數為路樹、民生基礎設施及其他類災情，目前已有59件處理完畢，59件處理中。