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▲三仙台風景區以及綠島帆船鼻即時影像的鏡頭軍，目前皆已進入維護狀態。（圖／翻攝自YT「東部海岸國家風景管理處」）

▲▼台東富山護漁區步道被巨浪吞沒，台11線150.5公里左右還有椰子樹被吹到連根拔起，整顆傾倒在路旁。（圖／記者嚴俊強拍攝）

強颱康芮即將撲台，暴風圈目前已逐漸籠罩台灣，颱風中心預計今（31）日中午後登陸東部。康芮都還在家門口，帶來的強風暴雨就讓各地相當有感，一早就有超過7500名網友觀看「康芮颱風監視」直播，相當關注颱風動向，而東部海岸國家風景管理處的三仙台風景區、綠島帆船鼻即時影像鏡頭君，今晨就已進入維護狀態，官方宣告因網路連線異常，「（鏡頭君）先放颱風假去囉。」YouTube頻道「台灣地震監視」，今日一早7時許就有超過6500名網友在線觀看，8時許更飆破7500人關注。康芮颱風中心都還沒登陸，各地網友就紛紛有感表示，「對面家屋頂吹走了，好怕」、「花蓮狂風大雨，打雷閃電」、「說好的中央山脈屏障呢？怎麼台南一早就搖滾了」。而「東部海岸國家風景管理處」YouTube頻道也顯示，三仙台風景區以及綠島帆船鼻即時影像的鏡頭軍，目前皆已進入維護狀態，官方表示：「三仙台、帆船鼻目前網路連線異常，所以先放颱風假去囉。」讓不少人驚喊，「現在時間6點09分，54分鐘前GG下課了」、「颱風都還沒到就先掛了」。《NOWnews今日新聞》記者也實際勘查東部風雨狀況，不只台東市區狂風暴雨，衫原台11線上，雨勢大到能見度時常不足5米，富山護漁區步道被巨浪吞沒，台11線150.5公里左右還有椰子樹被吹到連根拔起，整顆傾倒在路旁，畫面相當驚人。根據中央氣象署最新資料，康芮颱風在今天早上7時中心位置北緯21.7度、東經122.3度，以每小時28轉19公里速度向西北轉北前行，近中心最大風速每秒已達53公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒65公尺，相當於17級風以上，七級風平均暴風半徑擴大至320公里，十級風暴風半徑約150公里，前行速度提升，預估在今天中午前至下午在花東附近登陸，並在晚間出海。