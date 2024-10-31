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大谷翔平揮擊狀況良好！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2執行盜壘時，出現左肩半脫臼傷勢，即使G3賽前揮棒仍有不適還是維持出賽，直到G4才敲出傷後首支安打。大谷翔平在G2滑壘時傷到左肩，僅休息一天後，就在G3帶傷上陣，希望激勵士氣，雖然該場比賽總共3打數沒有敲出安打，道奇還是以4：2擊敗洋基。而昨（30）日在G4持續先發上陣的大谷翔平，總算敲出傷後的首支安打，單場共4打數敲出1支安打。Aaron Bates直言，，大谷翔平回到道奇主場首戰，依舊擔任第一棒、指定打擊的角色。