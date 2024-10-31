大谷翔平揮擊狀況良好！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，在世界大賽G2執行盜壘時，出現左肩半脫臼傷勢，即使G3賽前揮棒仍有不適還是維持出賽，直到G4才敲出傷後首支安打。道奇打擊教練Aaron Bates在今（31）日G5前，接受日本媒體訪問，直言大谷翔平前場的揮棒狀況良好，不會感覺到疼痛，因此很期待他在G5交出活躍的表現。
堅持帶傷上陣敲安 道奇打教談傷勢
大谷翔平在G2滑壘時傷到左肩，僅休息一天後，就在G3帶傷上陣，希望激勵士氣，雖然該場比賽總共3打數沒有敲出安打，道奇還是以4：2擊敗洋基。大谷翔平在賽後受訪時，表示：「我不想降低球隊的士氣，我們球隊當中也有一些球員受傷，包括了Freddie，並不是每個人都在完美狀態下去比賽，有些人在某種程度上都有著一些傷勢。」
而昨（30）日在G4持續先發上陣的大谷翔平，總算敲出傷後的首支安打，單場共4打數敲出1支安打。根據日本媒體《體育日本》的報導指出，道奇隊打擊教練Aaron Bates受訪指出：「他的揮棒速度是關鍵，昨天的表現很不錯，他本人自己也說了狀況很好。」
Aaron Bates直言，大谷翔平前場的幾次揮擊，活動度變得更寬了，且狀況慢慢變好了，目前揮擊也已經不會感到疼痛，期待他G5能繳出好表現，大谷翔平回到道奇主場首戰，依舊擔任第一棒、指定打擊的角色。
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大谷翔平在G2滑壘時傷到左肩，僅休息一天後，就在G3帶傷上陣，希望激勵士氣，雖然該場比賽總共3打數沒有敲出安打，道奇還是以4：2擊敗洋基。大谷翔平在賽後受訪時，表示：「我不想降低球隊的士氣，我們球隊當中也有一些球員受傷，包括了Freddie，並不是每個人都在完美狀態下去比賽，有些人在某種程度上都有著一些傷勢。」
而昨（30）日在G4持續先發上陣的大谷翔平，總算敲出傷後的首支安打，單場共4打數敲出1支安打。根據日本媒體《體育日本》的報導指出，道奇隊打擊教練Aaron Bates受訪指出：「他的揮棒速度是關鍵，昨天的表現很不錯，他本人自己也說了狀況很好。」
Aaron Bates直言，大谷翔平前場的幾次揮擊，活動度變得更寬了，且狀況慢慢變好了，目前揮擊也已經不會感到疼痛，期待他G5能繳出好表現，大谷翔平回到道奇主場首戰，依舊擔任第一棒、指定打擊的角色。