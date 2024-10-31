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▲富山護漁區步道被波淘洶湧的混濁大海吞沒，看起來十分驚人。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲椰子樹被強風連根拔起，橫倒在路上。（圖／記者嚴俊強拍攝）

▲氣象署緊急發布簡訊通知，要民眾待在家中別出門。（圖／記者嚴俊強拍攝）

強颱康芮颱風中心預計今（31）日中午後從台東登陸，都還沒完全進入台灣，各地已經是狂風暴雨，《NOWnews今日新聞》記者深入台東當地了解當地災情，9人座廂型車行駛在路上，被強勁的風吹到不斷搖晃，彷彿隨時都會被捲走，路上的樹木枝葉四散，豪雨更是讓能見度只有不到5米，看出去白茫茫一片，連富山護漁區步道都被巨浪淹沒，氣象署也發布強颱警報。儘管台東市長陳銘風表示這次做好萬全防颱準備，但康芮威力強大，台東街頭仍舊四散物品，包括被吹飛的箱子、三角錐等等，還有不敵強風的樹枝殘骸，甚至連椰子樹都被連根拔起橫倒在路上，台11線幾乎沒有車輛行駛，從車內望出去，台東翠綠的群山都被暴雨遮住，什麼都看不到，能見度極差。富山護漁區步道本來能讓遊客踏上去餵魚、觀海，如今全被波淘洶湧的混濁大海吞沒，看起來十分驚人。氣象署也緊急發布簡訊通知，要民眾待在家中別出門，「颱風中心即將通過附近，您所在地即將出現12級風或陣風14級以上風力，請儘速至室內躲避。」