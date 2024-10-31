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▲洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，日前在世界大賽G27局下半嘗試盜壘時不慎傷到左肩，造成左肩半脫臼傷勢。（圖／美聯社／達志影像）

▲道奇二刀流選手大谷翔平在世界大賽G4敲出肩傷後首支安打，但全場4打數僅1安打，最終道奇以11比4敗給洋基。教練Roberts賽後指出，大谷的表現低迷主因在於選球需更謹慎，而非肩傷影響。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒世界大賽G5，紐約洋基今（31）繼續在主場對陣洛杉磯道奇，系列賽賽前仍陷入1：3落後的條紋軍，首局就展現出力拼延長戰線氣勢，靠著「法官」Aaron Judge的2分砲，以及Jazz Chisholm Jr.的「背靠背」（back to back）全壘打，迅速取得4：0領先。而道奇日籍球星大谷翔平儘管個人左肩傷勢尚未康復，但他仍然選擇帶傷上場奮戰，道歉日籍球星大谷翔平，日前在世界大賽系列賽G2一次盜壘過程中不慎受傷，雖然仍然傷勢在經過檢查過後，並沒有嚴重到無法上場，但大谷在場上的表現顯然也受到一定影響，而稍早生涯曾4度奪下美聯全壘打王、並13度入選大聯盟明星賽的傳奇名將Ken Griffey Jr.，在談到大谷翔平的帶傷上陣時則表達出敬意，「儘管他的左肩不慎受傷，出現部分脫臼情況，但他仍然選擇繼續比賽。其實洋基還需要再贏3場比賽，而道奇隊只需要再贏1場，「或許之後他（大谷翔平）可能會需要接受手術，但我認為他會沒事的。他是一個非常有競爭力的人，只想著想上場幫助球隊，他可能無法打出破壞性的比賽，。」Ken Griffey Jr.如此說到。