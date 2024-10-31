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今年3月14日，前總統蔡英文和民眾黨主席柯文哲在總統府會面2小時，雙方交換國政意見；而後，柯文哲的妻子陳佩琪7月被爆出去看了一戶要價破億的豪宅；接著柯文哲9月5日就因涉入京華城弊案遭羈押禁見。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，其實在這整個過程中，民進黨內已經發生一次政變，總統賴清德政變成功，「他不願意讓2028再碰到柯文哲和他正面作戰」。吳子嘉30日在網路節目《董事長開講》表示，當時蔡英文和柯文哲在總統府見面了2個小時，當下已經把暗盤講好了，就是由游錫堃繼續當立法院長，副院長給立委黃珊珊當，立法院綠白合，若這個局完成的話，立法院如今的主導權就是綠白共同執政，「但這個計劃推動失敗，也就在那個計劃的背景之下，陳佩琪買房子、看房子，準備要過好日子的消息出來，柯文哲就突然被抓起來了」。吳子嘉指出，在這個過程中，其實民進黨內已經發生一次政變，「賴清德的政變成功，他不願意讓2028再碰到柯文哲和他正面作戰」。吳子嘉直言，如何連任2028是賴清德現在最重要的任務，而在這個目標裡，第一個障礙是柯文哲，原因是柯文哲的年輕票是賴清德可以取得的資源，國民黨無法拿到年輕票，而柯文哲也倒了，賴清德才有活命的機會，2028可以順利執政。吳子嘉也說，任何人要接盤民眾黨，都將面臨賴清德的挑戰，至於蔡英文也會面臨其他壓力，未來英系會與賴清德的關係越來越惡劣。