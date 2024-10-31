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強颱康芮襲台，新北市長侯友宜今（31）日上午進駐災害應變中心，說明根據氣象團隊研判，從今日上午起暴風圈將進入新北，風雨會持續加劇，從下午到明天凌晨為最強，市區及郊區的強陣風預估會達到12級，日雨量東、南側最高達450毫米，相當於大豪雨等級，西側市區和北海岸也有300毫米，要到明日上午過後才會趨緩，針對土石流及大規模崩塌警戒區，至今已預防性疏散撤離1204人，更再次呼籲民眾在家減少外出，注意自身安全。侯友宜今日上午進駐災害應變中心，說明颱風中心會在今天下午登陸台東，晚上會從中部出海，依氣象團隊研判，今天上午起暴風圈將進入新北，風雨會持續加劇，下午到明天凌晨最強，市區及郊區的強陣風預估會達到12級，日雨量東、南側最高達450毫米，相當於大豪雨等級，西側市區和北海岸也有300毫米，要到明天上午過後才會逐漸趨緩。侯友宜表示，雖然本次沒有共伴效應和西南氣流的影響，但是因為整個暴風圈壟罩新北，示警整體風雨強度會比上次山陀兒還強。呼籲民眾家中備妥防災物資並減少外出，如有外出時也應該要多加注意各項交通疏導措施及自身安全，同時今日北北基桃暫停垃圾收運，請大家配合。侯友宜也提到，農業部已針對新北發布土石流及大隊模崩塌潛勢紅色警戒2條及黃色警戒18條，到目前為止，已經預防性疏散撤離1204人，累計收容9區10處177人，其餘為依親。侯友宜也強調，在會議結束後，會和副市長持續到各區進行防颱視察，請民眾放心，市府團隊已經做好萬全準備，絕對以大家的生命安全為首要任務。