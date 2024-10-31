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▲康芮颱風（左）與山陀兒颱風（右）衛星雲圖比較，明顯可以看出康芮颱風的結構更為紮實且更大。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風（左）與山陀兒颱風（右）衛星雲圖比較，可以發現山陀兒颱風的結構相對鬆散。（圖/中央氣象署）

▲康芮颱風今天至週五清晨是影響最劇烈的時刻，下午從花東交界登陸之後，中南部雨勢逐漸變大。（圖/中央氣象署）

強烈颱風康芮結構紮實、體型巨大，暴風圈大到「護國神山」都擋不住，在氣象監測圖的風場強度已呈現罕見的紫白色，甚至吹出17級風力把蘭嶼觀測站吹壞，威力相當驚人，今天至週五清晨將會是影響最劇烈時刻。而就有網友也把10月初的山陀兒颱風拿來與康芮颱風比較，有網友在社群平台「Threads」貼文指出「暴風圈超大的康芮，跟山陀兒一比，應該看得出來康芮有多大了吧」只見貼出兩顆颱風衛星雲圖的照片，貼文曝光後，吸引超過2.7萬網友按讚表示、「真的差好多，山陀兒看起來鬆散很多，康芮也太紮實了吧！」康芮不僅路徑詭譎，襲台強度也是近幾年颱風當中排名前位的超強颱風，，不過山陀兒因為路徑更離奇，繞過中央山脈的阻攔，仍然帶來不小的風雨。至於康芮颱風今天影響全台最劇烈，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示李至晟說，不過好消息是，康芮颱風移動速度不算太慢，且登陸之後強度減弱，，目前預測在週五晚上到週六清晨，隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣附近暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。