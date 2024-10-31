強烈颱風康芮結構紮實、體型巨大，暴風圈大到「護國神山」都擋不住，在氣象監測圖的風場強度已呈現罕見的紫白色，甚至吹出17級風力把蘭嶼觀測站吹壞，威力相當驚人，今天至週五清晨將會是影響最劇烈時刻。而就有網友也把10月初的山陀兒颱風拿來與康芮颱風比較，結果衛星雲圖一攤開卻令人感到震撼，不少人直呼：「這真的是超強颱風！不能掉以輕心！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「暴風圈超大的康芮，跟山陀兒一比，應該看得出來康芮有多大了吧」只見貼出兩顆颱風衛星雲圖的照片，康芮颱風明顯體型更大，且整體結構以及颱風眼都比山陀兒來得更紮實以及大，對比非常明顯。
貼文曝光後，吸引超過2.7萬網友按讚表示「太誇張！比下去才知道康芮颱風多大一顆」、「康芮真的是超強颱風，今天沒事千萬不要亂出門，防颱作業不能掉以輕心」、「跟2015年的蘇迪勒比不相上下」、「原本以為山陀兒是今年颱風最後一舞，沒想到突然又來一顆超大康芮」、「真的差好多，山陀兒看起來鬆散很多，康芮也太紮實了吧！」
康芮颱風又肥又大！暴風半徑超過300公里襲台
康芮不僅路徑詭譎，襲台強度也是近幾年颱風當中排名前位的超強颱風，目前康芮七級暴風圈半徑達到320公里，十級暴風圈半徑達到150公里，前一次有這樣範圍登陸台灣的颱風，得回溯到2015年的蘇迪勒颱風，當年同樣挾著七級風暴風半徑300公里的超大範圍襲台。
而如果對比同樣是10月颱的山陀兒，當時山陀兒颱風七級風暴風圈半徑僅有220公里，與康芮颱風相差110公里之多，兩者強度明顯有落差，不過山陀兒因為路徑更離奇，繞過中央山脈的阻攔，仍然帶來不小的風雨。
康芮颱風今天下午登陸！中南部小心風雨逐漸加大
至於康芮颱風今天影響全台最劇烈，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，颱風將在今天下午登陸，目前預測花東交界機會較高，登陸之前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，風雨會快速增大。
李至晟說，不過好消息是，康芮颱風移動速度不算太慢，且登陸之後強度減弱，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，週五上午台灣本島會很快由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報，目前預測在週五晚上到週六清晨，隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣附近暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。
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貼文曝光後，吸引超過2.7萬網友按讚表示「太誇張！比下去才知道康芮颱風多大一顆」、「康芮真的是超強颱風，今天沒事千萬不要亂出門，防颱作業不能掉以輕心」、「跟2015年的蘇迪勒比不相上下」、「原本以為山陀兒是今年颱風最後一舞，沒想到突然又來一顆超大康芮」、「真的差好多，山陀兒看起來鬆散很多，康芮也太紮實了吧！」
康芮颱風又肥又大！暴風半徑超過300公里襲台
康芮不僅路徑詭譎，襲台強度也是近幾年颱風當中排名前位的超強颱風，目前康芮七級暴風圈半徑達到320公里，十級暴風圈半徑達到150公里，前一次有這樣範圍登陸台灣的颱風，得回溯到2015年的蘇迪勒颱風，當年同樣挾著七級風暴風半徑300公里的超大範圍襲台。
而如果對比同樣是10月颱的山陀兒，當時山陀兒颱風七級風暴風圈半徑僅有220公里，與康芮颱風相差110公里之多，兩者強度明顯有落差，不過山陀兒因為路徑更離奇，繞過中央山脈的阻攔，仍然帶來不小的風雨。
康芮颱風今天下午登陸！中南部小心風雨逐漸加大
至於康芮颱風今天影響全台最劇烈，天氣風險公司天氣分析師李至晟表示，颱風將在今天下午登陸，目前預測花東交界機會較高，登陸之前風雨以北部、東半部較大，至於中南部要等到下午中心登陸過山後，風雨會快速增大。
李至晟說，不過好消息是，康芮颱風移動速度不算太慢，且登陸之後強度減弱，隨著颱風往北以及暴風圈縮小，週五上午台灣本島會很快由南而北脫離暴風圈，到傍晚或入夜可望解除警報，目前預測在週五晚上到週六清晨，隨著颱風中心來到長江口一帶，台灣附近暫時沒有顯著的天氣系統，天氣會比較穩定。
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