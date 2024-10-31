洋基怪力男寫隊史第一人紀錄！美職世界大賽進入白熱化階段，前場在主場擊敗洛杉磯道奇續命的紐約洋基，今（31）日遠征西岸，繼續面對1：3的背水一戰壓力。結果，全隊打線迎來大爆發，先是「法官」Aaron Judge、Jazz Chisholm Jr.首局完成背靠背開轟，「怪力男」Giancarlo Stanton在3局下也敲出陽春砲助陣。值得一提的是，這發全壘打是他本季在季後賽的第7發全壘，締造洋基隊史第一人的神級紀錄。
洋基上演煙火秀 怪力男開轟寫紀錄
比賽前2局，洋基靠著Aaron Judge、Jazz Chisholm Jr.接力開轟，以及Alex Verdugo在2局下的適時安打，早早搶下4：0的領先。來到3局下，首名打者Giancarlo Stanton面對剛登板投球的Ryan Brasier，瞄準首球外角偏高的四縫線速球出手，一棒炸裂出右外野方向的陽春砲，這發全壘打擊球初速105.4英里，飛行距離來到385英尺。
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Giancarlo Stanton在本次季後賽已經敲出7支全壘打，是洋基隊史上首位在單一季後賽可以敲出7轟的球員。此外，他生涯在季後賽累積18支全壘打，也追平名人堂球星Mickey Mantle的紀錄，並列成為洋基隊史第3多。
有趣的是，在敲出這發全壘打前，電視轉播正好在訪問洋基總教練Aaron Boone，完全錄下他直擊全壘打的第一反應。
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比賽前2局，洋基靠著Aaron Judge、Jazz Chisholm Jr.接力開轟，以及Alex Verdugo在2局下的適時安打，早早搶下4：0的領先。來到3局下，首名打者Giancarlo Stanton面對剛登板投球的Ryan Brasier，瞄準首球外角偏高的四縫線速球出手，一棒炸裂出右外野方向的陽春砲，這發全壘打擊球初速105.4英里，飛行距離來到385英尺。
根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，Giancarlo Stanton在本次季後賽已經敲出7支全壘打，是洋基隊史上首位在單一季後賽可以敲出7轟的球員。此外，他生涯在季後賽累積18支全壘打，也追平名人堂球星Mickey Mantle的紀錄，並列成為洋基隊史第3多。
有趣的是，在敲出這發全壘打前，電視轉播正好在訪問洋基總教練Aaron Boone，完全錄下他直擊全壘打的第一反應。