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洋基怪力男寫隊史第一人紀錄！美職世界大賽進入白熱化階段，前場在主場擊敗洛杉磯道奇續命的紐約洋基，今（31）日遠征西岸，繼續面對1：3的背水一戰壓力。結果，全隊打線迎來大爆發，先是「法官」Aaron Judge、Jazz Chisholm Jr.首局完成背靠背開轟，比賽前2局，洋基靠著Aaron Judge、Jazz Chisholm Jr.接力開轟，以及Alex Verdugo在2局下的適時安打，早早搶下4：0的領先。來到3局下，有趣的是，在敲出這發全壘打前，電視轉播正好在訪問洋基總教練Aaron Boone，完全錄下他直擊全壘打的第一反應。