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強颱康芮超巨暴風圈襲台，颱風中心預計今（31）日下午後登陸，凌晨1時許康瑞接近陸地時，台東地區出現12級平均風速、瞬間陣風達14級以上風力。一名潘姓女子當時駕車準備上夜班，未料行經山西路一段時，突然一陣強風襲來，路邊大樹整個被吹斷，樹枝直接砸向轎車，所幸潘女反應迅速，將車輛向右閃躲，躲過一劫，車輛卻倒在路旁的樹枝卡住無法動彈。今天宜蘭縣山區、花蓮縣山區及台中市山區（和平區）有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、台北市地區及新北市山區、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、基隆市地區、恆春半島、蘭嶼、綠島及苗栗縣山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，新竹地區及嘉義、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率。氣象署也示警，蘭嶼及綠島已有14級以上強陣風，今日台東地區及澎湖亦將有14級以上強陣風，新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門亦有9至10級強陣風。