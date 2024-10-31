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▲運動用品店的招牌被吹落，當場裂成兩半。（圖／記者朱永強攝）

▲騎士卡在路上騎不動，等風勢較小才起步。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮來勢洶洶，預計將在今（31）日午後從花東一帶登陸，《NOWnews今日新聞》記者前進台東市區了解狀況，早上6、7點多就可以聽到外面的強勁風勢及暴雨的聲音，到了鬧區中華路一帶，可以看到不同於以往的風貌，街上只有零星車輛，路上到處都是倒落的樹枝，一早台東高中旁的路樹還被連根拔起，相當可怕，還有店家的招牌抵擋不住強風已經被吹落，當場裂成兩半，路上騎士也因為風太大而在路上搖搖晃晃，等到風勢稍微變小才終於起步。康芮颱風步步逼近台東，可以看到中華路街頭到處都是被吹落的樹枝、三角錐和各式物品，尤其台東高中外面，沿路都是路樹的樹枝被吹落，還有路樹被連根拔起，肉眼就可以看到暴雨被強勁風勢吹斜，導致前方都是白茫茫一片。體育用品店的招牌也被吹落，一整片都被吹凹，若有行人走在路上，後果不堪設想。颱風目前尚未登陸，就已經可以感覺到驚人的風勢，9人座廂型車尚未上路，就被強風吹到不停搖晃，甚至還一度被掉落的樹枝打到，行駛時也需要以慢速行駛。在路上也可以看到機車騎士遇到強勁風勢，不時會在路上停下來，就擔心遇到危險，也有準備要起步的騎士似乎被前方的風吹到無法發車，卡在路上數分鐘才終於騎走。