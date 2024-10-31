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強颱康芮超巨暴風圈襲台，颱風中心預計今（31）日中午後登陸，而康芮颱風主體都還沒進入台灣，就替各地帶來可怕的強風暴雨；氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，合歡山測站稍早測得每秒45.4公尺（14級風），已刷新站史第一的陣風紀錄。網友們一早就關注合歡山武嶺亭的即時影像，由於鏡頭不斷搖晃，大家紛紛留言幫鏡頭君集氣，沒想到卻突然看到一名機車騎士冒著風雨行駛過去，讓網友全都傻眼，直呼「哪來的勇者？」氣象粉專「台灣颱風論壇」今發文指出，康芮颱風的第一道雨帶正式與台灣本島接觸，「前菜才剛上就給了一個下馬威」，合歡山測站稍早測得每秒45.4公尺（14級風），刷新站史第一的陣風紀錄。合歡山武嶺即時影像也可見，陣陣強風將雨吹到歪斜，鏡頭君更是狂晃。不少網友一早就透過網路直播關注合歡山武嶺亭的即時影像，見到鏡頭君狂晃，趕緊留言加油打氣，紛紛喊「鏡頭君撐住呀」、「颱風本體都還沒到，絕對不能輸」；沒想到上午7點51分左右，突然有一名機車騎士呼嘯而過，讓網友都看傻眼，紛紛留言「這種風速，機車裝個翅膀，瞬間起飛」、「？？？剛剛是有一台機車嗎」、「這天氣去跑合歡山，哪來的勇者」。