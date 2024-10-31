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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案而被羈押禁見，台北地方法院原定今（31）日召開延押庭，不過受強颱康芮影響而順延。對此，律師黃帝穎表示，變的只有開庭日期，改變不了行賄被告威京集團主席沈慶京延押及柯文哲帳房「橘子」許芷瑜潛逃通緝的事實。北院指出，原訂柯文哲延押庭正式開庭日期時間為31日下午2時，遇颱風並經台北市政府宣布停班停課，順延於11月1日上午9時30分；如再遇颱風並經台北市政府宣布停班停課，則順延於11月4日上午9時30分。對此，黃帝穎指出柯文哲延押庭因颱風假順延，改變的只有開庭日期，改變不了行賄被告沈慶京延押的不利事實，更改變不了柯文哲帳房「橘子」許芷瑜潛逃通緝的羈押致命事實。對於傳出橘子行事曆遭破解，黃帝穎認為，這是延押柯文哲重要事證，也證明柯文哲至少二度密會行賄罪羈押的沈慶京及認罪行賄的朱亞虎，打臉柯文哲坦承唱歌一次的謊言，更凸顯橘子潛逃，有羈押主嫌的必要。