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▲康芮颱風來襲，北市發生多起路樹倒塌災情。（圖／北市災害應變中心提供）

強颱康芮颱風（KONG-REY）來襲，北北基桃等全台22縣市今（31）日停班停課。中央氣象署於01點30分已將台北市平地升為豪雨特報。截至今日8時止，北市共受理69件災情通報，主要災情種類為路樹災情34件、民生、基礎設施災情16件、建物毀損8件、廣告招牌 災情5件。北市憲兵、後備軍人與警察共計5058人待命防災。台北市長蔣萬安今日上午主持「台北市康芮颱風災害應變中心第2次工作會報」。北市災害應變中心統計指出，截至今日8時止，共受理 69件案件，主要災情種類為路樹災情34件、民生、基礎設施災情16件、建物毀損8件、廣告招牌災情5件，尚有35件處理中。其中1件路樹傾倒案件(重慶北路3段60號)造成2人受傷，分別為女性22歲及男性42歲，皆為送往馬偕醫院，醫院檢傷均為三級。因颱風來襲，北市於10月30日16時執行疏散門「只出不進」管制，於20時開始拖吊車輛，並於23時10分拖吊完 畢，共拖吊132台車輛(汽車68台、機車64台)。北市消防局指出，可動員消防外勤人力計542人、義消及災害防救志工89人；各式消防車輛350輛、救護車90輛、救生艇64艘、橡皮艇58艘等救災裝備。北市兵役局指出，國軍救災能量持續待命，憲兵第 202 指揮部調派台北憲兵隊等10單位，共計1998員兵力，依令支援救災任務，初期可投入兵力160員；後備軍人組織共1863員，可立即投入支援96員。並派遣台北市後備指揮部災防聯絡官及憲兵第202指揮部災防聯絡官進駐各區公所，以配合各區公所投入救災行列。北市警局指出，今日可動員警力1,197人、大型警備車11輛、民間拖吊車8輛(汽吊車)，另民間保管場約可容 納180輛(含汽機車)，若各保管場滿場即移置公有車輛放置 場有120個停車格。昨日交通警察大隊派遣拖吊車32部(汽吊車27部、機吊車5部)配合拖吊警力29名，自20時起開始拖吊至23時10分完 全拖吊完畢，共移置汽車68輛、機車64輛(合計132輛)