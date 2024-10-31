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▲林千又錄下飛機上搖晃畫面，表示自己直接被搖醒。（圖／林千又IG）

▲林千又做精品代購生意，經常搭機到國外血拚。（圖／林千又IG）

31歲女星林千又近年轉戰精品代購圈，經常飛到歐美國家挑選名牌包，這次剛好從美國搭機返台時，遇上康芮颱風來襲，林千又今（31）日在IG限時動態發文，曝光自己昨天搭飛機的畫面；只見機上因為亂流左搖右晃，林千又說自己原本在睡覺，直接被搖醒：「搖超級無敵久，感覺我要GG了，還好長榮機師技術都超好」，最終林千又也平安落地。林千又在IG限時動態發文，表示自己剛從美國飛回台灣，搭機途中遇到超大亂流，林千又驚恐的說：「是直接被搖醒的那種，搖超級無敵久，感覺我要GG了」，幸好最後還是平安落地。林千又表示她快到台灣時，還跟空姐說想幫她寫獎勵信，但空姐拒絕了，「她說沒關係等下會很晃，她收在心裡了，然後我就平安到了」。林千又也說自己到台灣才知道停班停課了，一整天的行程都被取消，「公司沒上班我自己去加班，好像可以開直播？」颱風天也不放過賺錢商機，非常努力經營目前的精品代購生意。去年林千又曾在受訪時透露，自己目前代購的精品以愛馬仕與香奈兒為主，每個月都會直播一次，曾創下一天500萬的營業額，年收入破千萬。但她也曾因入境時沒做好申報，價值400萬元的精品、名牌包被海關查扣，後來付了40萬元以上的稅金才把東西拿回來，有驚無險。