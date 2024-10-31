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康芮颱風來勢洶洶，中央災害應變中心今（31）日稍早發布最新路徑圖，31日全天至1日清晨風雨影響最顯著，暴風圈將於明（1）日中午脫離本島，預估在明晚解除颱風警報。中央災害應變中心指出，今天凌晨2時，颱風暴風圈已侵襲台灣陸地，預計下午時，颱風中心會在花蓮和台東交界處，20時會在彰化雲林附近。推估在明日中午前後，暴風圈將脫離本島，當日17時將脫離台灣陸地，20時脫離台灣近海，故預期於明晚解除颱風警報。未來24小時颱風對於台灣降雨影響最劇（今天早上8時至明天早上8時），今日下午登錄期間，估花蓮雨量為全台最大，宜蘭、花蓮地區會有超大豪雨，夜間颱風由中心出海後，南部地區降雨會開始增加。明日颱風北上後，台中至高雄間仍會有降雨情形發生，北部降雨則趨緩。預估4天總雨量，宜花山區將達1200毫米，平地區也將達800毫米。總結來說，31日全天至1日清晨風雨影響最顯著，目前蘭嶼、綠島已有14級以上強陣風，今日台東地區及澎湖也將有14級以上強陣風；新北至高雄及花蓮地區、宜蘭及屏東沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有11級以上強陣風，基隆、台北、南投、嘉義市、金門也有9至10級強陣風。宜蘭、花蓮、台東將有局部豪兩等級以上降雨發生，北部、南部地區及中部山區也有大雨或豪雨，今日颱風中心登陸後並持續西移至台灣海峽的過程，南部地區雨勢增大中部地區降兩也稍增加。受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日超大豪雨地區包括，宜蘭縣、花蓮縣。大豪雨地區則有台北市、台東縣。台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，易有5米以上浪高，尤其東半部沿海可達10米以上、澎湖可達7米以上，各沿海並易有長浪發生。