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康芮颱風步步進逼，今（31）日全台皆宣布停班停課，由於本週與下週是各小學期中考時程，颱風來襲不但打亂老師的教學進度、也影響學生複習的節奏。讀者楊小姐向《NOWnews今日新聞》分享，自己讀小學三年級的兒子自昨（30）日中午放學後就哀嚎不斷，說老師已經大膽預判隔天會放颱風假，而且可能「連放兩天」，一口氣把週四週五該寫的功課、該做的複習都告訴學生，讓兒子大嘆好不容易賺到的颱風假不能在家玩耍。楊小姐說，老師對於停班課宣布與否已經很有經驗，但因為很少遇到已經接近11月仍有颱風來襲，意外強碰期中考，為了不影響下週學生考試，老師只好先當了半仙「超前部署」，預出作業雖感到意外，但也給孩子在停班課時間複習功課的好藉口。而許多家長關注的臉書社團《小一聯盟》也有家長提到，「結果真的放假了，我剛聽到兩個小孩的悲鳴......。小六孩子終於不喜歡台（颱）風假了...下週要期中考。」匿名網友指出，孩子在學校的自然課本來就教得慢，現在火車趕得咻咻叫，最後一單元都還沒教完。他只能跟孩子說，這就是考實力，「看你平常有沒有認真聽...」。