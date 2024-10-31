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▲今(31)日上午全台共11座水庫蓄水量已達95%以上，石門水庫時隔2年，再開溢洪道。（圖／翻攝《台灣水庫即時水情》）

康芮強颱挾帶大豪雨，暴風圈涵蓋全台多處地區，帶來豐沛雨量，不少水庫已滿水位，目前共11座水庫蓄水量已逾95%，水利署也進行預防性調節等措施，石門水庫時隔2年再度開啟溢洪道，曾文水庫預先進行調節性放水。據《台灣水庫即時水情》最新資訊，有效蓄水量高於95%的有新山水庫、石門水庫、永和山水庫、寶山水庫、寶山第二水庫、湖山水庫、仁義潭水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫、牡丹水庫，其中，石門水庫、寶山第二水庫、湖山水庫、曾文水庫、南化水庫、阿公店水庫都在99%以上。因應颱風降雨，北水分署30日進行各項設施安全及穩定供水措施整備，石門水庫提前調節放水，至今天上午11時，石門水庫水位微降至244.19公尺、蓄水量微降至1.98億噸、蓄水率降至96.6%，預留颱風降雨至少50公分滯洪空間。今(31)日為了確保位在桃園的石門水庫營運安全，上午8時開啟溢洪道，上次開啟已是111年尼莎颱風期間，時隔2年再開溢洪道來應對康芮。南水分署表示，曾文水庫進行調節放水，28日下午起以每秒50立方米的發電放水，為曾文水庫進行調控，但都引流至烏山頭水庫蓄存，以利後續利用，留住水資源。由於調節性放水，曾文水庫再次低於標高230公尺的滿水位，不過獲得挹注的烏山頭水庫，蓄水率從原本的65%，已上升至7成。南水分署表示，會密切注意氣象預報資訊，並隨時監控上游降雨情形，視實際狀況滾動調整放水量，兼顧安全與蓄水。