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颱風康芮來勢洶洶，全台22縣市今（31）日停班停課，但是天王劉德華卻宣布演唱會照常在台北小巨蛋舉行。對此，台北市長蔣萬安提醒市民注意安全，並指出北捷公司身為小巨蛋場地的主管機關，未來也可以跟活動主辦單位在簽訂活動合約中，對颱風來臨的停班停課情況納入考量。台北市長蔣萬安今日上午主持「台北市康芮颱風災害應變中心第2次工作會報」，會後並受訪。媒體詢問劉德華颱風天不放假，演唱會照常舉辦，蔣萬安表示，今天晚上大家很關注劉德華的演唱會，再次呼籲因為停班課基本上都希望民眾做好防颱的準備，沒有必要不要出門外出，造成可能受傷的風險。蔣萬安說，北捷公司身為小巨蛋場地的主管機關，在跟活動主辦方簽訂的契約，颱風來襲由主辦單位作最後的決定，昨天主辦方決照常舉行，也有相當完善的退票機制，還是呼籲民眾一切以安全為重，他也會請北捷要求主辦方對於接下來安全整備工作，不管是工作人員、前來的民眾，相關安全作為一定要落實與確保。蔣萬安提到，未來北捷也可以跟活動主辦單位在簽訂活動合約中，對颱風來臨的停班停課情況納入考量。