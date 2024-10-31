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▲康芮颱風依舊會以強颱姿態登陸，在各地帶來可觀雨量。（圖／氣象署提供）

▲目前測得最大風力，其中蘭嶼平均風速測出17級以上。（圖／氣象署官網）

康芮颱風（KONG-REY）來勢洶洶，成為台灣紀錄以來10月下旬「最強颱風」，帶來的強風讓蘭嶼飆出平均風速17級以上的紀錄，挑戰「風王」寶座。依舊會以「強颱」之姿登陸，強颱獨有的二次進化「眼牆置換」，根據氣象署預報員朱美霖表示，昨晚確實有進行眼牆置換的過程，但海面上的時間不長，過程沒有完整置換成功，颱風減弱原因和觸陸後外圍環流結構被破壞關聯性較高。強颱康芮颱風眼相當大，在觸陸時就觀察到可能會出現「眼牆置換」，朱美霖表示，昨（30）晚確實有出現過一段「眼牆置換」的過程，但康芮在海面上的時間不長，過程沒有完整置換成功，若在海面上的時間久一點，足夠的時間整合，搭配環境，就有可能會讓「眼牆置換」成功，讓颱風減弱或增強。朱美霖進一步解釋，康芮颱風移動速度快，待在海上時間不夠久，無法成功眼牆置換，再加上很快接近台灣陸地，讓外圍環流結構因為台灣地形被破壞，此兩個因素讓颱風強度減弱，但康芮依舊會用強颱之姿登陸。康芮颱風近中心最大風速從每秒 53 公尺減弱到51公尺，預計今中午過後就會從花東交接處登陸，颱風暴風半徑維持320公里，移動速度相當快，預計今晚就會出海。今整天風雨會相當大，其中蘭嶼測得平均風速17級風以上，根據氣象署的統計數字，已經創下所有人工觀測紀錄，目前蘭嶼的電力狀況不夠穩定，據了解怕影響觀測數值因此目前關閉。眼牆置換（Eyewall Replacement Cycle）是指在熱帶氣旋中，舊的眼牆被新的眼牆取代的過程，通常發生在強烈的熱帶氣旋中，尤其是當風速超過185公里每小時，氣旋會出現雙眼牆結構。當熱帶氣旋發展出外層眼牆後，內層眼牆的水氣供應會受到阻斷，導致內眼牆逐漸減弱。外眼牆會取代內眼牆的位置，形成一個乾燥區域，此區域內部空氣下沉，降雨量少，最終，內眼牆消失，外眼牆成為新的主眼牆。在置換過程中，熱帶氣旋的強度通常會短暫減弱，但隨著新眼牆的形成，風暴可能會重新增強，而當雙眼牆結構出現時，颱風的移動路徑可能會顯得不穩定。