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▲屈臣氏的招牌被吹到只剩下一半。（圖／記者朱永強攝）

▲機車停在路邊被強風吹倒。（圖／記者朱永強攝）

強颱康芮還沒正式登陸台灣，就已經帶來強大震撼，各地都可以感受到強勁風雨，《NOWnews今日新聞》記者前進台東追第一線災情狀況，可以看到台東市區沿路都是被吹落的樹枝，有不少店家的招牌都被強風吹下來，其中屈臣氏的招牌更是有一半被擊落、掉在路面上，店員上班後似乎擔心會影響到街道安全，緊急將掉落的招牌收回店內，路邊機車也不敵強風被吹倒。今早台東鬧區的中華路街頭，沿路都可以看到被路樹的樹枝被吹落，三角錐、桶子和雜物在路上被吹著跑，強勁雨勢讓店家掛的布幕被吹到面目全非，還可以看到屈臣氏的招牌被康芮帶來的強風擊落，只剩下一半還掛在上面，店員見狀急忙衝上前搶救，以免造成眾人危險。雖然路上鮮少有車輛行駛，也只看到幾輛機車在路上，不過一早就可以目擊有騎士差點被強風吹倒，停在路邊的機車也被倒了不少輛，想必等騎士發現機車倒落，應該會心痛不已。而記者實際下車查看，即使穿著雨衣也幾乎沒有作用，頭髮和衣服都濕了一半，且強風也讓人幾乎無法前行，頭髮也被吹亂，一度看不到前面的路，雨水打在身上還有疼痛感，因此建議民眾若非必要千萬別出門。