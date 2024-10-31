強烈颱風康芮預估今（31）下午登陸台灣，全台今都停班停課，今天全台也開始風強雨驟。海洋委員會說，希望護國神山黑熊君可以幫忙擋住，讓颱風的災情降到最低最低，請大家一起喊出關鍵字「膽大擋」，共同集氣祈求天佑台灣。
海洋委員會說，強烈颱風康芮預估將於萬聖節登陸，除了是57年來首次的11月颱風，同名的康芮颱風，更曾經在2013年、2018年影響台灣，本次第三次來犯可以說是膽大包天，希望護國神山黑熊君可以幫忙擋住，讓颱風的災情降到最低最低。
海洋委員會也說，也要邀請大家多多下載海委會推出的免費Go Ocean App，只要動動手指就能瞭解全國海域狀況，連颱風路徑、最新動態都能即時掌握，還可以透過監控鏡頭看到海岸影像，歡迎大家多加利用。
膽大黨是是日本漫畫家龍幸伸創作的少年漫畫，於2021年4月6日起在集英社旗下的網上漫畫平台少年Jump+連載，內容是關於兩個高中生打了個賭，要證明究竟幽靈或外星人，何者才是真實的存在？結果卻遇上可怕的靈異危機。
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膽大黨是是日本漫畫家龍幸伸創作的少年漫畫，於2021年4月6日起在集英社旗下的網上漫畫平台少年Jump+連載，內容是關於兩個高中生打了個賭，要證明究竟幽靈或外星人，何者才是真實的存在？結果卻遇上可怕的靈異危機。
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