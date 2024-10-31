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洋基外野手談球迷暴力搶球！昨（31）日的世界大賽G4場中出現誇張一幕，道奇外野手Mookie Betts在接界外飛球時，被2名紐約洋基球迷抓住手臂，並硬生生從手套中搶球，該舉動引發熱烈討論，而比賽爭議發生在G4首局，洋基打者「托天子」Gleyber Torres敲出右外野方向的界外球，眼見將飛進觀眾席，道奇右外野手Mookie Betts躍起把球接下，完成美技守備。對於該起事件，洋基外野手Alex Verdugo在G5賽前接受訪問，表示：「。」最後，他補充說道：「事實上，我並沒有把這件事情看得這種嚴重，而且Mookie也沒有追究了。我想這就是洋基球迷的熱情吧。」