康芮颱風（國際命名：KONG-REY）以強颱巔峰之姿襲來，其暴風圈目前已經接觸半個台灣陸地，中央氣象署也持續發布海上陸上警報，全島都已經列入警戒範圍。不少縣市已經感受到颱風帶來的強風暴雨，台東地區已出現12級平均風速、瞬間陣風達14級以上風力，路樹直接被吹倒砸向轎車，所幸駕駛躲過一劫，但車輛卻被樹枝卡住無法動彈。家住雲林的「最強菜農」林佳新指出，康芮颱風很有當年梅姬的即視感，他也擔憂，農損將非常可觀。
林佳新今（31）日在臉書發文表示，康芮颱風很有當年梅姬的既視感，但當年的梅姬才中颱上限，就造成繼賀伯颱風後最大的農損，而且當時東北季風沒這麼強烈，。林佳新預言，明天颱風遠離後，農損將非常可觀，「大家保重，也要注意安全，一切都會渡過的」。
中央氣象署颱風資料庫資料顯示，梅姬颱風於2016年襲台，最大強度為中度颱風，颱風中心於9月27日14時在花蓮市附近登陸，梧棲、蘇澳當時出現17級強陣風，東部與南部地區亦有超大豪雨發生。中央災害應變中心統計至9月28日止，全台計有4人死亡，662人受傷，而行政院農業委員會統計，梅姬造成全台農業損失25億8456萬元，其中以嘉義縣、雲林縣損失較嚴重。
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中央氣象署颱風資料庫資料顯示，梅姬颱風於2016年襲台，最大強度為中度颱風，颱風中心於9月27日14時在花蓮市附近登陸，梧棲、蘇澳當時出現17級強陣風，東部與南部地區亦有超大豪雨發生。中央災害應變中心統計至9月28日止，全台計有4人死亡，662人受傷，而行政院農業委員會統計，梅姬造成全台農業損失25億8456萬元，其中以嘉義縣、雲林縣損失較嚴重。
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