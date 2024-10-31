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▲網路上流傳2名女星吵架以及另外一名女星飆罵臨演的影片。（圖／翻攝自Threads）

▲楊謹華（左起）曾莞婷、謝盈萱在《影后》中揭露女明星私下真實樣貌。（圖／翻攝自IG）

▲《影后》11月7日上線。（圖／Netflix提供）

網路近來瘋傳兩段女星吵架、飆罵臨演的偷拍影片，仔細聽可以發現兩名女星爭執不休還飆髒話，另外一段則是正在飆罵臨演，「隨便一個新人都可以演戲是不是」讓工作人員聽不下去，「臨演也不是什麼很賤的人好嗎」。而該女星聲音辨識度超高，一聽就是曾莞婷的聲音，也讓人聯想到會不會是即將上線的《影后》宣傳手法。昨（30）日有一名妝髮師在社群平台發布一則女明星後台吵架的影片，寫下，「強烈建議大家私人恩怨不要帶進工作場域欸，真是頭痛，這是積怨多久了，看起來也不像第一天爆炸」還說看到演員名單就聽說了，劇組被兩人搞到低氣壓。只見影片中的女星爭執不休，其中一個飆髒話，「他X的，你怎麼可以隨便說不演就不演啊」，另一個則爆氣喊，「我受夠了，好不容易拿到最佳女主角，結果隔天版面全部都是妳！說妳是遺珠之憾，說我搶了妳的獎座！」不只是這一則，還有另外一則也是幕後工作人員曝光的，配文寫下，「說實在的大家都是演員，菜鳥不熟悉很正常吧，也沒有叫你教，有必要罵成這樣嗎，臨演也不是什麼很賤的人好嗎。」影片中的女星正在罵新人演員，「雖然影片是偷拍視角，但不少網友馬上就聽出來是楊謹華和謝盈萱的聲音，在罵新人的則是曾莞婷，3人都是即將上映的《影后》演員，讓人想到會不會是宣傳手法，紛紛留言，「請幫宣傳加薪」、「不行啦馬上就被認出來了」、「超有趣的宣傳手法，好期待」。