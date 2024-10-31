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MLB美國職棒世界大賽G5，紐約洋基今（31）繼續在主場對陣洛杉磯道奇，系列賽賽前仍陷入1：3落後的條紋軍，此戰在首局靠著「法官」Aaron Judge的2分砲，以及Jazz Chisholm Jr.的「背靠背」（back to back）全壘打，迅速取得3：0領先，隨後2、3局也接連斬獲分數，將領先分數擴大至5：0。未料來到5局上半洋基守備卻連環出狀況，今日世界大賽G5洋基在前4局打完，以5：0取得領先，不過來到5局上戰局出現變化，，Gerrit Cole則是及時回穩，連續三振Gavin Lux及大谷翔平。，Mookie Betts敲出一壘方向內野滾地球，他自己卻沒有即時去一壘補位，導致一壘手Anthony Rizzo來不及抓到Betts，變成內野安打1分打點；後續Freddie Freeman再敲安進帳2分打點、Teoscar Hernandez也敲出長打得到2分打點，道奇單局猛攻5分，將戰局扳平為5：5。