MLB美國職棒世界大賽G5，紐約洋基今（31）繼續在主場對陣洛杉磯道奇，系列賽賽前仍陷入1：3落後的條紋軍，此戰在首局靠著「法官」Aaron Judge的2分砲，以及Jazz Chisholm Jr.的「背靠背」（back to back）全壘打，迅速取得3：0領先，隨後2、3局也接連斬獲分數，將領先分數擴大至5：0。未料來到5局上半洋基守備卻連環出狀況，包含了Aaron Judge、游擊手Anthony Volpe接連發生守備失誤，以及先發投手Gerrit Cole在關鍵時刻也發生隱形失誤，道奇一口氣灌進5分，目前雙方戰成5：5平手。
洋基前3局就5：0領先 未料5上戰局出現變化
今日世界大賽G5洋基在前4局打完，以5：0取得領先，不過來到5局上戰局出現變化，Aaron Judge、Anthony Volpe接連發生失誤，讓道奇無人出局攻占滿壘，Gerrit Cole則是及時回穩，連續三振Gavin Lux及大谷翔平。
洋基守備接連出包 比賽再度回到原點
眼看只要再抓下一個出局，就能夠化解危機，Gerrit Cole卻在這時犯下致命錯誤，Mookie Betts敲出一壘方向內野滾地球，他自己卻沒有即時去一壘補位，導致一壘手Anthony Rizzo來不及抓到Betts，變成內野安打1分打點；後續Freddie Freeman再敲安進帳2分打點、Teoscar Hernandez也敲出長打得到2分打點，道奇單局猛攻5分，將戰局扳平為5：5。
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今日世界大賽G5洋基在前4局打完，以5：0取得領先，不過來到5局上戰局出現變化，Aaron Judge、Anthony Volpe接連發生失誤，讓道奇無人出局攻占滿壘，Gerrit Cole則是及時回穩，連續三振Gavin Lux及大谷翔平。
洋基守備接連出包 比賽再度回到原點
眼看只要再抓下一個出局，就能夠化解危機，Gerrit Cole卻在這時犯下致命錯誤，Mookie Betts敲出一壘方向內野滾地球，他自己卻沒有即時去一壘補位，導致一壘手Anthony Rizzo來不及抓到Betts，變成內野安打1分打點；後續Freddie Freeman再敲安進帳2分打點、Teoscar Hernandez也敲出長打得到2分打點，道奇單局猛攻5分，將戰局扳平為5：5。