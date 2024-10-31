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強颱康芮襲台，劉德華演唱會無懼風雨照辦，對此時常針貶時事的臉書粉專「Zen大的時事點評」表示，主辦單位不但預設風雨不造成場館成停電、捷運停駛等狀況，才敢讓1萬多人同時出門前往小巨蛋，賭一把的概念，以為大家都住在捷運附近一樣？而台北市府也安安靜靜不說話，「那又幹嘛放颱風假，不如都出門上班上課去？」臉書粉專表示，劉德華演唱會主辦單位，不但預設風雨不會造場館成停電、捷運停駛等狀況，才敢讓1萬多人同時出門前往小巨蛋吧？很厲害，賭一把的概念，以為大家都住在捷運附近一樣？該粉專表示，反正演唱會不取消，已經說了要來的人自己小心，有問題則是你的問題，因為是成年人了後果自負，真的是很疼愛歌迷粉絲的做法，讓大家風雨無阻賭一把，成功了變傳奇，「有狀況也不是我的問題」。該粉專更稱，台北市府也安安靜靜不說話，那又幹嘛放颱風假，不如都出門上班上課去？第一次看到這麼不怕颱風的主辦單位，不知道是沒見識過颱風的威力還是歌迷相信人定勝天？「大家都真的好棒棒」。