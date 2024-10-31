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康芮颱風強逼台灣，中央災害應變中心今（31）日稍早發布最新路徑圖，颱風暴風圈已於今凌晨2時侵襲台灣陸地，開始籠罩全台，陣風監測已超過12級，綠島、蘭嶼2第最高甚至達到17級。淹水警戒地區大約包含10個縣市、42鄉鎮區需注意積淹水災害。中央災害應變中心指出，從衛星資料中可以發現，強烈颱風康芮其結構扎實，颱風眼非常清楚，暴風圈從過去的250公里，增加到320公里，目前以接觸到東南部陸地，目前累積降雨超過300毫米。今天整個暴風圈將籠罩全台各地，尤其在東部及東北部地區，陣風監測已超過12級，最高達到17級（綠島、蘭嶼）。暴風圈影響台灣時間為31日至1日，主要強降雨區為台灣東半部、北部沿海及中南部山區，需嚴防颱風衝擊。中央災害應變中心提醒，沿海風強浪大，民眾請減少外出，勿前往海邊觀浪，濱海公路用路人注意行車安全。淹水警戒地區大約有需注意積淹水災害：瑞芳區、三芝區、石門區、金山區、萬里區、烏來區中正區、萬華區、文山區、士林區、北投區宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、大同鄉花蓮市、鳳林鎮、玉里鎮、新城鄉、吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉台東市、關山鎮、池上鄉、長濱鄉、太麻里鄉龜山區和平區褒忠鄉中埔鄉白河區