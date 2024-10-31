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▲中國鈺洲啟航貨輪已擱淺在野柳岸邊，風浪衝擊下不斷撞向山壁，恐有漏油危機。（圖／翻攝畫面）

中國鈺洲啟航貨輪29日在新北市野柳外海棄船，17名船員獲救安置。貨輪上還載有3台橋式起重機隨風浪搖搖欲墜，昨（30）日下午「流錨」，經過強颱「康芮」一整夜的風雨摧殘，今（31）日上午已在野柳岸礁石擱淺，其中2台掉落起重機掉落，卡在礁石間，可能有漏油危機。鈺洲啟航貨輪在10月14日載運橋式起重機進基隆港，不慎撞倒碼頭價值3億元起重機，前天出港，打算在康芮颱風抵達前先開回中國，卻在惡劣海象下，因負載過重動力不足，在野柳外海下錨待援，晚間船長評估後決定棄船，海巡署救出船上17名船員上岸安置。航港局昨日協調台船1萬2000匹馬力的安錨拖船浩克輪拖救，但浩克輪還沒到，鈺洲啟航貨輪就已在野柳岸邊擱淺，由於海浪不斷拍打、衝撞，船上3台起重機中有2台掉落卡在礁石上，甲板上的門型吊車傾倒，船底不斷撞擊礁石。項姓資深船長研判，結構斷裂似乎只是時間問題，就算浩克輪趕到，也不一定拖得動，加上康芮颱風侵襲，要拖救不樂觀。目前船隻擱淺，威脅已加大，環保局已在附近漁港預設攔油索防污。據航港局人員表示，目前鈺洲輪已經擱淺，要拖救不太可能，必須等颱風後再想辦法抽油，減少污染。今日能否拖救仍是未知數，但目前尚未傳出有漏油情形。