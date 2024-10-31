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▲氣象署網站顯示，蘭嶼測站觀測資料顯示「儀器故障」。（圖／中央氣象署網站）

強颱康芮持續接近，蘭嶼甚至出現平均風17級，達每秒59.1公尺，導致蘭嶼氣象站儀器故障，這也讓氣象粉專直呼，「蘭嶼測站陣亡了！已經無法得知是否挑戰紀錄」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，「康芮」眼牆置換仍在進行，核心正在進入東部陸地，風雨猛烈增強中，「蘭嶼測站陣亡了，已經無法得知是否挑戰紀錄」。氣象署網站顯示，蘭嶼測站觀測資料顯示「儀器故障」，目前仍無法提供觀測資料；此外，氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，蘭嶼測站在測得59.1/78.2m/s(17級/17級以上)沒多久，儀器就被吹爆了，祈禱當地能將災情減到最低。據中央氣象署最新資料顯示，第21號颱風過去3小時強度稍減弱，中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。