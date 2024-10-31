我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本月14日也是發發的生日，用心的敖犬「再次」向她求婚，讓發發忍不住感動甜喊：「其實不管怎麼樣我都會嫁給他！」（圖／piglettickle IG）

▲敖犬（左）在飛機上邂逅當時還是空姐的發發，對女方一見鐘情的他火速出擊追愛。（圖／bboyowodog IG）

來自偶像男團「棒棒堂」的敖犬（莊濠全），2022年高調認愛小10歲的空姐女友發發，本月月初才驚喜公開求婚成功的好消息，沒想到昨（30）日兩人就趕在康芮颱風天悄悄前往戶政事務所登記，正式成為夫妻。而昨日正好也是敖犬的42歲生日，在生日當天升格當人夫，發發甜蜜表示自己就是老公最棒的生日禮物，同時還大方分享「造人計畫」與婚禮安排。感情融洽的兩人不畏風雨的阻撓，選擇在敖犬的42歲生日當天前往信義區的戶政事務所登記結婚，雙方分別找來昔日舞團好友與閨密做證婚人，參與小倆口一生一次的珍貴時刻，雖然彼此的父母都沒有到場，但也早早送上祝福。沈浸在新婚喜悅的發發還透露，登記時兩人開心到不行，根本沒有哭，一行人從戶政事務所離開後接著「續攤」，還跑去KTV嗨唱一夜。新婚之際不免被問到婚禮與「造人」的計畫，發發透露父母們都沒有催生，雖然認為有孩子也很好，但現階段還是與敖犬抱持著「隨緣就好」的佛系態度。至於婚禮的部分，發發則坦言應該會等到台中新家裝潢完畢，才會著手計劃，希望可以在明年年中入住新房子。「棒棒堂」人夫再加一，敖犬求婚成功也讓他成為第4位結婚的成員，目前整團只剩王子、小杰還沒完成人生大事。敖犬與發發其實早在2019年就相識，當時前往杭州工作的敖犬在飛機上邂逅還在當空姐的女方，被發發美貌驚豔到的敖犬火速索要對方的聯繫方式，不過始終未有過多的互動，直到2022年雙方才因一則「限時動態」有所交集，關係也隨之發生變化。在登記結婚前，敖犬曾向發發求過兩次婚，綜藝節目《小姐不熙娣》中，發發也點頭同意了，不過被嫌棄不夠浪漫的他，竟在今年10月中發發生日之際，再次策劃浪漫的生日派對，開口向對方求婚，惹得發發感動甜喊：「其實不管怎麼樣我都會嫁給他！」