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康芮颱風強逼台灣，中央災害應變中心今（31）日稍早發布最新路徑圖，颱風暴風圈已於今凌晨2時侵襲台灣陸地，開始籠罩全台，陣風監測已超過12級，綠島、蘭嶼2第最高甚至達到17級。淹水警戒地區大約包含10個縣市、42鄉鎮區需注意積淹水災害。而媒體人陳揮文29日卻表示，他認為「不應該放颱風假」，並呼籲因颱風假損失利益的民眾勇敢、大聲說出訴求。結果今天許多縣市狂風暴雨，大批網友湧入陳揮文臉書狂轟，要他示範今天騎車上班。陳揮文29日在《飛碟晚餐 陳揮文時間》指出，他認為不應該放颱風假，而很多因為颱風假而沒有賺錢、受到影響的朋友，例如領日薪的勞工，應勇敢、大聲說出自己訴求；他也表示，台灣應該要跟其他國家地區看齊、要國際化，「行之有年的颱風假應該取消，其他應變措施可以應變調整，但我們不應該再放假了。」不少網友今天明顯感受到颱風帶來的狂風暴雨，紛紛到陳揮文臉書留言痛批「有事嗎？什麼叫放颱風假是錯的？大風大雨讓人民上班上課？出人命你負責啊」、「不是不想放颱風假嗎，現在趕快去上班阿」、「你今天要記得出門體驗一下颱風天上班的辛苦，不要只會嘴」、「這風雨，你出門上班沒」、「請今天示範一下颱風天騎車出門上班」。