松井秀喜重返洋基開球讓全場沸騰！美國職棒大聯盟今（31）日在紐約洋基主場進行世界大賽G5，目前陷入1：3聽牌劣勢的洋基，邀請到2009年的世界冠軍MVP、日籍球星「哥吉拉」松井秀喜開球，希望能為球隊增添好運。影片中，松井秀喜身穿洋基外套現身，從板凳席走上投手丘的路上，全場洋基球迷沸騰，大聲以歡呼、掌聲迎接這位曾經的奪冠功臣。
出場讓全場沸騰 開球展現身手依舊
世界大賽G3至G5都由洋基握有主場優勢，球隊也邀請到多位曾幫助洋基拿下冠軍的傳奇球星到場開球，G3為傳奇的「洋基隊長」Derek Jeter，而G4則是由活躍於1990年代黃金時代的、5屆世界大賽冠軍獲得者Paul O'Neill來為球隊開球。
而今（31）日進行的G5，洋基邀請了昔日的傳奇球星松井秀喜。他從2003年展開旅美生涯，期間為紐約洋基效力7個賽季，並在2009年幫助洋基奪下近年的最後一座世界冠軍。該系列賽面對費城人，松井秀喜僅先發出賽3場比賽，就敲出3轟、8打點，繳出6成15的可怕打擊率，獲選為世界大賽MVP，同時也是史上首位獲選的日本籍選手。
這位昔日傳奇強打，剛從板凳席踏出第一步，全場球迷就響起熱烈掌聲和歡呼迎接。目前已經50歲的松井秀喜，展現寶刀未老的技術，直接站在投手丘上開球，直接將球投進捕手Jose Trevino手中，途中球完全沒有落地，再度引起球迷爆棚的歡呼。
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世界大賽G3至G5都由洋基握有主場優勢，球隊也邀請到多位曾幫助洋基拿下冠軍的傳奇球星到場開球，G3為傳奇的「洋基隊長」Derek Jeter，而G4則是由活躍於1990年代黃金時代的、5屆世界大賽冠軍獲得者Paul O'Neill來為球隊開球。
而今（31）日進行的G5，洋基邀請了昔日的傳奇球星松井秀喜。他從2003年展開旅美生涯，期間為紐約洋基效力7個賽季，並在2009年幫助洋基奪下近年的最後一座世界冠軍。該系列賽面對費城人，松井秀喜僅先發出賽3場比賽，就敲出3轟、8打點，繳出6成15的可怕打擊率，獲選為世界大賽MVP，同時也是史上首位獲選的日本籍選手。
這位昔日傳奇強打，剛從板凳席踏出第一步，全場球迷就響起熱烈掌聲和歡呼迎接。目前已經50歲的松井秀喜，展現寶刀未老的技術，直接站在投手丘上開球，直接將球投進捕手Jose Trevino手中，途中球完全沒有落地，再度引起球迷爆棚的歡呼。