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松井秀喜重返洋基開球讓全場沸騰！美國職棒大聯盟今（31）日在紐約洋基主場進行世界大賽G5，目前陷入1：3聽牌劣勢的洋基，世界大賽G3至G5都由洋基握有主場優勢，球隊也邀請到多位曾幫助洋基拿下冠軍的傳奇球星到場開球，G3為傳奇的「洋基隊長」Derek Jeter，而G4則是由活躍於1990年代黃金時代的、5屆世界大賽冠軍獲得者Paul O'Neill來為球隊開球。而今（31）日進行的G5，洋基邀請了昔日的傳奇球星松井秀喜。他從2003年展開旅美生涯，期間為紐約洋基效力7個賽季，並在2009年幫助洋基奪下近年的最後一座世界冠軍。這位昔日傳奇強打，剛從板凳席踏出第一步，全場球迷就響起熱烈掌聲和歡呼迎接。