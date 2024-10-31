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今年第21號颱風康芮預計31日下午登陸花東一帶，巨大的颱風眼也讓不少人為可能造成的災情擔心。有臉書粉專看了衛星雲圖後直呼，康芮颱風眼「比整個台南還要大」，不少人紛紛附和，擔憂的打下：「真的只能靠中央山脈砍看看了 。」臉書粉專「台南式 Tainan Style」發文稱，康芮是「大眼胖妹」，颱風眼比整個台南還要大，雷達已經可以看見完整的颱風眼，強度發展到一個程度，還出現雙眼牆結構，並開始調整型態，進行眼牆置換。如果眼牆置換成功，強度不排除還會增強，失敗的話可能會稍稍減弱，目前台南市區已測得8級陣風，沿海11級陣風，感受明顯比上次山陀兒強，但颱風還沒登陸，所以風雨最大的時候還沒到，待登陸後感受將更深，預計今天午後到深夜影響最劇烈。許多網友看了衛星圖也打下：「那個洞也太大了吧」、「誇張」、「這顆是不是很猛啊」、「這已經是一個縣市的大小了吧」、「這個眼也是能進排行榜的大小了」。不過也有民眾認為：「這麼大卻鬆散，請參考真正的強者－海燕」、「中央山脈沒怕過」。根據中央氣象署最新資料顯示，康芮過去3小時強度稍減弱，中心目前在鵝鑾鼻東北東方海面，向西北轉北移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續增強。