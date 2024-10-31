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中央災害應變中心今（31）日上午9時進行康芮颱風第5次工作會報，總統賴清德聽取各縣市防災準備後，肯定這次各縣市防災準備比過去凱米、山陀兒颱風還要更進步，包括離災概念、低軌衛星投入，以及考量到上週地震災情，機動調整預防性撤離標準等，特別給予勉勵。賴清德指出，這次康芮颱風來襲，內政部長劉世芳第一時間就開設中央災害應變中心，也感謝行政院長卓榮泰參加兩次工作會報，可以看得出中央防災中心充分發揮功能。他也補充，剛剛與新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東及高雄六縣市連線，可以看得出每個縣市災防中心，縣市首長跟縣市政府都把應變災害當作第一要務，把人民生命財產安全都放在首位，也肯定這次颱風準備比颱風山陀兒、凱米有幾項進步。賴清德舉例，各地方政府簡報都可以充分感受中央跟地方發揮「離災優先於防災，防災優先於救災」的工作，每個縣市都充分掌握這個精神。其次，上次花蓮縣政府有要求可以有低軌衛星協助，避免災害來臨時各縣市通訊不至於中斷。這次數位發展部也協助讓每個縣市至少有1具低軌衛星，花蓮縣更有6具低軌衛星，確保花蓮通訊安全。第3，劉世芳考量到花蓮、嘉義上週才發生地震，土質可能更容易出現鬆動，將預防性撤離標準從雨量350毫米調降至250毫米，讓應變措施的調度性更加機動。接下來，國防部長顧立雄在國防部也是跟著一級開設，國軍也提前就協助各地方救災工作，各地方政府都反映與國軍合作良好。最後，賴清德特別感謝慈濟志工團也以民間組織身分參與災防中心，「過去不管是天災地變，社會上有需要的時候慈濟都是非常即時地給予協助」，顯示公私部門合作模式能夠因應台灣各項天災。最後，賴清德提醒，全國民眾配合政府要求，尤其是每次颱風都有民眾去觀浪，強調這種危險行為應該避免，否則地方應變中心的人都要去勸阻。他也勉勵，中央跟地方應變中心除了要因應災害之外，災後復建工作也要同步做到好，讓國人迅速恢復正常生活，「這樣的話，我相信對整個國家或是社會的安定會更有幫助。」他更補充，花蓮縣政府有提出來農損的補助，希望農業部相關部會能夠秉持「從優從寬從速」原則，盡量讓受災農民能夠感受到政府美意，迅速恢復農作。