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▲謝知橋認為演唱會照常舉行，根本是轉嫁壓力給整個社會承擔。（圖／謝知橋臉書）

▲蔣萬安建議主管單位未來是否針對演唱會等活動增訂颱風條款。（圖／北市府提供）

▲劉德華演唱會照辦，主辦單位表示歌迷若無法前往可以全額退票。（圖／超級圓頂臉書）

康芮颱風襲台，全台停班停課，香港天王劉德華今（31）日在台北小巨蛋的演唱會則不打烊，會如期舉行，不讓粉絲失望。但作家謝知橋認為這種舉動，「美其名寵粉，實際上只是把颱風天可能發生的意外事件、交通問題、醫護壓力轉嫁給整個社會承擔而已」，犀利言詞也吸引眾多網友討論。劉德華睽違11年再度來台開唱，從今日開始一連在小巨蛋舉行4場演唱會，但今日碰上全台停班停課的情況，風雨越來越大，主辦方卻宣布如期舉行，雖然讓台灣的「劉太太們」相當開心，但也引發爭議。作家謝知橋昨晚更發文抨擊，「我覺得無視颱風，演唱會照常舉辦，美其名寵粉，實際上只是把颱風天可能發生的意外事件、交通問題、醫護壓力轉嫁給整個社會承擔而已」。不少網友看了也認同留言，「照常舉行蠻讓我傻眼的，如果有粉絲前往場地的途中，因為颱風受傷怎麼辦」、「反正場地都在室內，不去的人是自動放棄，願意參加自負風險，不管如何他完全不用負責，果然是政協委員，一切操作很中國」、「美其名不想讓歌迷失望，實則根本不在乎歌迷安全」、「雖然我也是華仔迷但也希望大家都平安」。稍早北捷也表示，由於目前風雨增強的關係，他們打算跟主辦單位協調看今晚演出是否能取消。台北市長蔣萬安也表示，會要求各單位的安全準備工作要確實落實，也建議主管單位針對演唱會等活動碰到颱風該如何處理，可以增訂相關的颱風條款。演唱會主辦單位超級圓頂昨日晚間公告，如果因為風雨太大無法前來的歌迷可以全額退費。劉德華本人則在IG發文，呼籲大家路上小心，但現在北市府出手，演唱會是否可以順利舉行，恐怕還有變數。