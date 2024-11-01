深受民眾期待的「2024台中市民野餐日」11月3日將在台中市29個行政區遍地開花。今年以「野餐充電・草地放電」為主題，邀請市民朋友帶著親愛的家人，一同享受大自然的愉悅時光。
「台中市民野餐日」已成為台中市生活品牌象徵，也是市民生活的重要一環。去年野餐日於山、海、屯、城4場地舉辦，吸引總計13萬人次熱情參與；今年野餐日規模將更勝以往，擴大至29個行政區同時舉辦，各區呈現不同特色主題，打造區區都有野餐日、處處皆是好風光的盛況。
台中市政府表示，這屆市民野餐日將於台中市29個行政區遍地開花盛大舉辦，讓台中市各行政區的市民朋友能在悠閒假日，輕鬆前往住家附近的公園野餐，享受徜徉在如茵草地野餐充電的療癒體驗，與家人、朋友、毛小孩盡情地在公園愉快享用自己精心準備的食材、聆聽現場輕音樂，舒緩日常生活的壓力和疲勞，一起沉浸在城市幸福感。
市民野餐日29個行政區，區區都精彩，用心打造地方特色場次，今年活動主場依舊在「中央公園」，以「釋fun多巴胺」為主題，精心規劃五大主題區，涵蓋釋放活力的「毛小孩專區」、充滿童趣的「親子放電區」、靜享閱讀的「雅致閱讀區」、療癒放鬆的「生活療育區」以及活力四射的「團體報名區」。邀請市民一同釋放活力、熱力、童心、讀心與舒心，體驗「3心2力」的多巴胺盛宴。
另外，大甲區市民野餐日於大甲鐵砧山雕塑公園舉辦，今年首度結合「石虎家族與歐米馬」見面會，市府表示，甲鐵砧山雕塑公園擁有綠意盎然的戶外環境，民眾可邊眺望大安溪及大甲市區景色，邊就著徐徐微風悠閒野餐、看表演。台中城市吉祥物石虎家族與歐米馬今年迎來5周年，是市民朋友最親切的好夥伴，包括虎爸、虎媽、樂虎、來虎及歐米馬5隻將會全員出動，還邀請小朋友界的超級巨星，YOYO家族Kiwi姐姐、草莓姐姐、浣熊哥哥、星星哥哥、橘子姐姐帶來耳熟能詳的經典組曲，讓小朋友唱唱跳跳盡情放電。
而北屯區「好享椪見泥」場次，結合大坑椪柑為主題，地點在以「米奇樹」及落羽松大道聞名的人氣景點「南興公園」舉行，活動當日將開箱北屯區新亮相的吉祥物「壹橘棒」，並規劃親子彩繪、闖關遊戲、兒童劇團、魔幻泡泡秀及草地輕音樂等系列活動，現場還有限量發送500份的香甜柑橘。
沒有參加石岡熱氣球嘉年華的民眾，今年則不要再錯過！市民野餐日石岡場，將在土牛運動公園登場，現場展出10顆迷你熱氣球，並出動玩具資源車和托育資源車，帶小朋友玩玩具、聽故事與手作；還有客家團體表演、闖關活動、彩繪扇子和手提袋藍染DIY。
市民野餐日區區都精彩，歡迎市民朋友帶著野餐墊及親愛的家人，就近到公園度過悠閒的周末假期，共享野餐時光；為響應低碳環保，市府呼籲參與野餐的市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，也減少使用一次性產品，將垃圾打包帶走，一起響應低碳環保愛地球的永續理念，活動相關資訊可至(https://www.taichung-picnic.com/)查詢。（台中市政府廣告）
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「台中市民野餐日」已成為台中市生活品牌象徵，也是市民生活的重要一環。去年野餐日於山、海、屯、城4場地舉辦，吸引總計13萬人次熱情參與；今年野餐日規模將更勝以往，擴大至29個行政區同時舉辦，各區呈現不同特色主題，打造區區都有野餐日、處處皆是好風光的盛況。
台中市政府表示，這屆市民野餐日將於台中市29個行政區遍地開花盛大舉辦，讓台中市各行政區的市民朋友能在悠閒假日，輕鬆前往住家附近的公園野餐，享受徜徉在如茵草地野餐充電的療癒體驗，與家人、朋友、毛小孩盡情地在公園愉快享用自己精心準備的食材、聆聽現場輕音樂，舒緩日常生活的壓力和疲勞，一起沉浸在城市幸福感。
市民野餐日29個行政區，區區都精彩，用心打造地方特色場次，今年活動主場依舊在「中央公園」，以「釋fun多巴胺」為主題，精心規劃五大主題區，涵蓋釋放活力的「毛小孩專區」、充滿童趣的「親子放電區」、靜享閱讀的「雅致閱讀區」、療癒放鬆的「生活療育區」以及活力四射的「團體報名區」。邀請市民一同釋放活力、熱力、童心、讀心與舒心，體驗「3心2力」的多巴胺盛宴。
另外，大甲區市民野餐日於大甲鐵砧山雕塑公園舉辦，今年首度結合「石虎家族與歐米馬」見面會，市府表示，甲鐵砧山雕塑公園擁有綠意盎然的戶外環境，民眾可邊眺望大安溪及大甲市區景色，邊就著徐徐微風悠閒野餐、看表演。台中城市吉祥物石虎家族與歐米馬今年迎來5周年，是市民朋友最親切的好夥伴，包括虎爸、虎媽、樂虎、來虎及歐米馬5隻將會全員出動，還邀請小朋友界的超級巨星，YOYO家族Kiwi姐姐、草莓姐姐、浣熊哥哥、星星哥哥、橘子姐姐帶來耳熟能詳的經典組曲，讓小朋友唱唱跳跳盡情放電。
而北屯區「好享椪見泥」場次，結合大坑椪柑為主題，地點在以「米奇樹」及落羽松大道聞名的人氣景點「南興公園」舉行，活動當日將開箱北屯區新亮相的吉祥物「壹橘棒」，並規劃親子彩繪、闖關遊戲、兒童劇團、魔幻泡泡秀及草地輕音樂等系列活動，現場還有限量發送500份的香甜柑橘。
沒有參加石岡熱氣球嘉年華的民眾，今年則不要再錯過！市民野餐日石岡場，將在土牛運動公園登場，現場展出10顆迷你熱氣球，並出動玩具資源車和托育資源車，帶小朋友玩玩具、聽故事與手作；還有客家團體表演、闖關活動、彩繪扇子和手提袋藍染DIY。
市民野餐日區區都精彩，歡迎市民朋友帶著野餐墊及親愛的家人，就近到公園度過悠閒的周末假期，共享野餐時光；為響應低碳環保，市府呼籲參與野餐的市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具或騎乘自行車參加，也減少使用一次性產品，將垃圾打包帶走，一起響應低碳環保愛地球的永續理念，活動相關資訊可至(https://www.taichung-picnic.com/)查詢。（台中市政府廣告）