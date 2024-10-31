我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃洛杉磯湖人今（31）日前進客場交手克里夫蘭騎士，此戰湖人一哥「詹皇」LeBron James抱病上場砍下全隊最高26分，加上兒子Bronny James生涯首分也開張，但紫金大軍仍舊不敵對手有裡有外的攻勢，終場就以110：134遭到騎士隊痛宰。而此戰也是LeBron本季首度回到「娘家出賽」，今日對陣騎士隊的比賽，是湖人一哥「詹皇」LeBron James本季首度重返克里夫蘭，眾所周知詹皇當年正是被騎士隊以狀元之姿給選中，而此戰最終湖人則是遭到騎士24分痛宰，LeBron James賽後受訪時對此說到：「，在賽季初也打出了很不錯的表現。現在我們需要搞清楚一些問題所在，往後必須加以改正。」談到兒子Bronny James在今日比賽中得到個人NBA生涯首分，LeBron James則表示：「我的感覺是他（Bronny James）比我在那種情況下，打得更為出色，。所以我必須要讚賞他的沈著與冷靜，這不只是他的比賽態度，還有他對待生活的方式。」「看到他在這座球館得到首分，他就在離這不遠處出生長大，這對於他來說是不可思議的時刻，對於我們家庭而言也很棒，」LeBron James如此說到。LeBron James今日因為感冒關係，賽前並未出席球隊訓練，但他仍然抱病上場，最終全場上場將近29分鐘，共出手13投9中，砍下全隊最高26分，並附帶6籃板3助攻。至於「皇子」Bronny James此戰在第四節剩下5分鐘左右時被換上場，